Santos recebe o Botafogo-SP na Vila Belmiro no retorno do Paulistão

Depois de quase um mês sem atuar pelo Campeonato Paulista, o Santos entrará em campo neste sábado para enfrentar o Botafogo-SP na Vila Belmiro, às 22h, em jogo antecipado válido pela nona rodada do estadual.

O Peixe foi avisado que entraria em campo para enfrentar o time de Ribeirão Preto apenas nesta sexta-feira, tendo pouco tempo para se preparar para o duelo. A Federação Paulista de Futebol não montará o cronograma de jogos de acordo com a ordem inicial das rodadas, e sim organizará as partidas de acordo com as necessidades dos times que estejam com um calendário mais apertado.

Como o Santos terá o jogo de volta contra o San Lorenzo na terça-feira que vem, a tendência é que Ariel Holan escale uma equipe bastante alternativa para o jogo deste sábado, preservando os principais jogadores e evitando desgastes desnecessários.

Até o momento, o Peixe entrou em campo quatro vezes pelo Paulistão, com uma vitória, dois empates e uma derrota. O time da Vila Belmiro ocupa a terceira colocação do grupo D, com cinco pontos somados.

Adversário do Santos, o Botafogo-SP não iniciou com o pé direito a sua campanha no Campeonato Paulista. Nos quatro jogos disputados, perdeu três e empatou um, ocupando a lanterna do grupo A, com apenas um ponto.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO-SP

Data: 10 de abril de 2021 (sábado)

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Não divulgado

VAR: Raphael Claus

SANTOS: John, Madson, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Balieiro (Ivonei), Kevin Malthus e Jean Mota; Ângelo, Allanzinho e Bruno Marques.

Técnico: Ariel Holan

BOTAFOGO-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Fabão, Pará; Yan Victor, Emerson, Renatinho, Dudu, Richard e Rafael Marques.

Técnico: Argel