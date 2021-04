Santos recebe proposta de R$ 16,3 milhões para vender meia e Rueda entra em cena nos bastidores

A torcida do Santos anda um pouco preocupada com o futuro de alguns jogadores, principalmente o baixinho Soteldo. O atacante tem uma oferta para atuar no Canadá, já expressou o desejo de aceitar o desafio e aguarda o desenrolar da negociação para saber onde irá atuar. Com o cobertor curto, a diretoria santista tenta embolsar um bom dinheiro na possível transação.









O Peixão também recebeu uma oferta para vender o garoto Gabriel Pirani. De acordo com apuração do jornalista Lucas Musetti, a proposta foi do Vancouver Whitecaps, da MLS, e os valores giram em torno de 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões na cotação atual). Vale lembrar que o Alvinegro Praiano detém 100% dos direitos econômicos do atleta.

Ainda de acordo com o setorista, o meia-atacante prefere permanecer no Santos, já que as partes têm conversas avançadas para renovar o contrato. O atual vínculo da joia é até dezembro de 2022. A diretoria do Peixe também está pensando em não o liberar, mas ainda não respondeu sobre a investida.

Notícia da madrugada: Santos recebeu uma proposta de 3 milhões de dólares (R$ 16,3 mi) do Vancouver Whitecaps, da MLS, por Gabriel Pirani. O Peixe tem 100% dos direitos econômicos. A oferta é por 80%. O Alvinegro tende a não liberar, mas ainda não respondeu aos canadenses. — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti)

April 23, 2021





O meia de 19 anos está feliz no clube paulista e tende a ter mais chances com Holan durante a temporada. Rueda sabe que o técnico gostaria de ter um elenco mais qualificado e perder alguns atletas nesse momento seria ainda mais prejudicial para a sequência do trabalho do técnico argentino.

O grande problema é que o Alvinegro precisa gerar receita o quanto antes e o jeito mais fácil de conseguir isso é vendendo ativos. O Santos segue impedido pela Fifa de contratar e precisa resolver algumas outras questões para conseguir essa liberação.