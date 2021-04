Santos recebe proposta de R$ 83,1 milhões por Kaio Jorge com logo da Lazio-ITA; após verificar autenticidade, Peixe se posiciona

O Peixe trabalha apreensivo para agilizar a renovação de contrato com Kaio Jorge, um dos destaques do Alvinegro Praiano. A preocupação e pressa em achar saídas é por conta de que o vínculo do jogador termina no final de 2021. Tal fato libera o atacante para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano. Sem uma renovação ou negociação para uma transferência, KJ pode deixar a Vila de graça.









Contudo, o atacante está envolto a especulações e incertezas. Recentemente, foi entregue ao Santos uma oferta em que supostamente a Lazio, da Itália, sinaliza interesse em contratar Kaio Jorge. O documento, com o logo do clube europeu, apresenta uma proposta de 12,5 milhões de euros (R$ 83,1 milhões). A oferta foi enviada pela Veselinka Vesna Bojanic, da “Lions Sports”, empresa de agenciamento de atletas. A informação é do jornalista Marcelo Hazan, do portal Goal.

Entretanto, o Santos se movimentou para verificar se de fato, a Lazio tinha participação na oferta. Ao consultar os Biancocelesti, o Peixe foi informado que tal proposta não tem relação alguma com o clube italiano. O Alvinegro Praiano desconsiderou o documento e a Lazio publicou em seu site oficial que o documento é falso.

O documento da proposta falsa é bem detalhado, aponta lucros de 20% ao Santos de uma possível futura venda e ainda divide o pagamento em parcelas. Dos 12,5 milhões de euros a serem pagos, 8 milhões seriam pagos em junho; 2,5 milhões de euros em março de 2022 e 2 milhões de euros em julho de 2022.

O Peixe não abriu tratativas, já que tal negociação foi desautorizada pela Lazio, internamente, foi avaliado que a movimentação se trata de uma tentativa de empresários em acelerar a venda de Kaio Jorge. O clube, inclusive, até considerou satisfatória a oferta, mas a falta de confirmação e aval a deixou inviável.

Após o descarte da proposta, o Santos segue em conversas com Kaio Jorge consciente de quanto mais o tempo passar, mais as negociações ficarão sem opções de acerto. Tanto o clube, quanto o jogador, têm o objetivo a uma venda seja realizada até o meio do ano, evitando que o jogador saia sem custos da Vila Belmiro. Equipes da Itália, França e Alemanha estão de olho em Kaio, mas o Peixe ainda não recebeu nenhuma oferta oficial.