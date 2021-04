Santos sai na frente em confronto diante do San Lorenzo: 3 a 1

Em partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores, o Santos bateu o San Lorenzo pelo placar de 3 a 1. A equipe brasileira começou a partida melhor, dominando as ações no campo de ataque. O primeiro gol sai em chute cruzado de Lucas Braga. No final da primeira etapa, Marcos Leonardo sofre pênalti de Devecchi. Marinho cobra e amplia o marcador.

Jogadores do San Lorenzo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



No segundo tempo, o San Lorenzo chega a diminuir, com Ángel Romero. O Ciclón até pressiona no campo de ataque, fica próximo do empate, mas acaba sofrendo um gol nos acréscimos: Ângelo aproveita rebote de Devecchi e sacramenta o placar.

A vitória deixa o Santos a um passo da fase de grupos da Libertadores. A equipe pode até perder por um gol de diferença, ou por 2 a 0, já que fez mais gols fora de casa. Já o San Lorenzo precisa marcar pelo menos três vezes para passar.

Jogadores do Santos comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



San Lorenzo x Santos: tempo real da partida

Veja como foi a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o San Lorenzo.