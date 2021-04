Santos se reapresenta e encerra preparação para jogo contra a Inter

Nesta tarde de sábado, a comissão técnica de Ariel Holan comandou treino do Santos no CT Rei Pelé, ajustando os detalhes finais para a partida contra a Inter de Limeira, que acontece no domingo, às 20h, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Por conta do calendário apertado após a paralisação, este foi o primeiro treino após a derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta e, ao mesmo tempo, a única atividade que Holan teve para preparar a equipe para o próximo compromisso do Paulistão.

Depois do alongamento e de trabalhos físicos, a comissão técnica comandou um treino técnico e tático, definindo os detalhes finais para a partida contra a Inter de Limeira. Como o Peixe fará a estreia pela fase de grupos da Libertadores na terça-feira da semana que vem, a tendência é que Holan preserve parte dos titulares.

Na coletiva após a derrota para a Ponte Preta, o técnico argentino deixou claro que está preocupado com o condicionamento físico do elenco, ainda buscando um equilíbrio entre o Paulistão e a Libertadores. Holan já adiantou que Soteldo deve ganhar minutos de jogo neste domingo.

Depois de seis partidas disputadas, o Santos ocupa a segunda colocação do grupo D do Campeonato Paulista, com seis pontos somados. Até o momento, o Peixe venceu apenas um jogo no estadual.