[Santos]: veja o calendário do Peixe nesta semana, com jogo decisivo da Libertadores e clássico contra o Palmeiras | Bolavip Brasil

O Santos terá uma semana repleta de emoções, com direito a jogo decisivo pela Libertadores e clássico contra o Palmeiras. O Peixe ainda sairá em busca da recuperação no Paulistão, após o empate sem gols contra o Botafogo-SP.

O Alvinegro Praiano já começa com um desafio. Nesta terça-feira (13), a equipe comandada por Ariel Holan volta a enfrentar o San Lorenzo, a partir das 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em confronto que vale uma vaga na fase de grupos da competição continental. O clube paulista chega em casa com uma boa vantagem, depois de vencer os argentinos por 3 a 1.

Comemoração de gol do Santos. Foto: Getty Images



Já na sexta-feira (16), o time do litoral paulista visita a Ponte Preta, às 20h (de Brasília), em duelo da quinta rodada do Campeonato Paulista. Dois dias depois, em clássico a confirmar, o Santos deve reencontrar o Palmeiras após perder o título da edição passada da Libertadores para o rival.

Marinho comemora gol pela Libertadores. Foto: Getty Images



Santos: veja o calendário do Peixe nesta semana

Santos x San Lorenzo – terça-feira, 13/04/2021, às 21h30 (de Brasília)

Ponte Preta x Santos – sexta-feira, 16/04/2021, às 20h (de Brasília)

Palmeiras x Santos – domingo, 18/04/2021, data e horário e confirmar