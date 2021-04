Santos vence o San Lorenzo com gol de Marinho e joia de 16 anos e se aproxima da fase de grupos

O Santos está mais próximo da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira, no duelo de ida da última fase preliminar da competição, o Peixe foi até o Nuevo Gasometro e venceu o San Lorenzo por 3 a 1.

Lucas Braga fez o primeiro do Santos logo aos 7 minutos. E Marinho, fazendo sua estreia na temporada 2021, de pênalti, ampliou aos 46 do primeiro tempo.

O San Lorenzo diminuiu com Angel Romero, aos 27 do segundo tempo. Mas nos acréscimos, Angelo, de apenas 16 anos, fez o terceiro do Peixe.

O Santos começou melhor no primeiro tempo e logo aos 7 minutos de jogo abriu o placar. Lucas Braga fez bela jogada do lado esquerdo, entortou o marcado e chutou no canto do gol.

A equipe de Ariel Holan seguiu mandando no jogo e aos 46 da etapa inicial ampliou o placar.

Marcos Leonardo foi lançado na área, tirou do goleiro e sofreu a falta. O árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Marinho não desperdiçou.

Na etapa final, o Peixe levou pressão do San Lorenzo, que fez o seu gol aos 27 minutos do segundo tempo, com Angel Romero, que teve passagem pelo Corinthians entre 2014 e 2019.

Com o resultado, o Santos fica próximo da fase de grupos da Libertadores. Na partida de volta, na próxima terça-feira, o Peixe pode até perder por um gol de diferença que ainda assim se classifica.

O jogo de volta será realizado em Brasília por conta das restrições impostas pelo governo de São Paulo por conta da pandemia do coronavírus.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece nesta sexta-feira.

San Lorenzo-ARG 1 x 3 Santos

GOLS: Santos: Lucas Braga, Marinho e Angelo; San Lorenzo: Angel Romero

SAN LORENZO: Devechi; Herrera, Donatti, Bragghieri, Pitton; Diego Rodriguez (Elias), Palacios (Oscar Romero), Juan Ramirez; Troyansky (Fernandez), Di Santo e Angel Romero Técnico: Diego Dabove

SANTOS: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro, Gabriel Pirani (Soteldo); Marcos Leonardo (Bruno Marques), Lucas Braga (Madson) e Marinho (Angelo) Técnico: Ariel Holan

– Santos teve 64% de posse de bola no 1º tempo

– Marinho fez seu primeiro gol na temporada 2021

– San Lorenzo nunca caiu para um brasileiro em quatro mata-matas da Libertadores

– Santos chutou 9 bolas a gol contra 15 dos argentinos

– Aos 16 anos, Angelo se tornou o mais jovem da história do Santos a marcar na Libertadores

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo nos próximos dias, mas o Peixe tem indefinição.