Santos venceu concorrência de São Paulo e Grêmio para garimpar joia de R$ 405 milhões que bateu marca de Pelé

Ângelo ainda não terminou a escola, nem sequer tem carteira de motorista. Mesmo assim, o jovem de 16 anos é uma das esperanças do Santos para o duelo contra o San Lorenzo-ARG, nesta terça-feira, pela terceira fase prévia da Conmebol Libertadores.

Nascido em Brasília, o atacante começou no futebol em escolinhas locais e chegou a ser aprovado também em peneiras de São Paulo e Grêmio realizadas na capital federal, mas a família preferiu levar o garoto para a Baixada Santista, após o treinador Betinho conseguir um teste no clube da Vila Belmiro.

“A gente se mobilizou em busca do sonho do nosso filho. Fizemos todo esforço possível para que ele se sentisse bem e montamos um revezamento entre mim, minha esposa e minha sogra para estar em Santos e acompanhar o Ângelo. Não foi fácil, muitos dias na estrada e muitas idas e vindas de Brasília para Santos, mas fizemos de tudo para que o Ângelo se sentisse protegido por nós e feliz”, disse Elismar Damaceno, pai do jogador, ao ESPN.com.br.

Aprovado nos primeiros dias, Ângelo mudou-se para um apartamento alugado pelos pais em Santos. Por ser um talento precoce, o atacante sempre jogou em categorias acima de sua idade.

Em outubro do ano passado, fez a primeira partida como profissional no estádio do Maracanã, na derrota por 3 a 1 contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Ele entrou em campo aos 15 minutos da segunda, superou Pelé e tornou-se o segundo jogador mais jovem a estrear com a camisa do Santos. Com 15 anos, 10 meses e quatro dias – 11 dias a menos do que o Rei do Futebol -, Ângelo fica atrás apenas de Coutinho (14 anos, 11 meses e 6 dias).

Como qualquer adolescente, o atacante precisa conciliar a carreira de atleta com a escola no período noturno. Por não ter idade para dirigir, ele vai aos treinos de carona.

“Moramos perto do CT e isso facilita a vida do Ângelo, a empresária dele, Marisa Alija, disponibilizou um funcionário que nos auxilia. Ele leva o Ângelo para os treinos e eu e a minha esposa também nos revezamos quando necessário. O Ângelo é consciente e sabe que precisa além de jogar, é preciso estudar. Ele faz o que ama e a nossa cobrança é para que junto com o futebol o Ângelo estude também, é assim que educamos nosso filho”, contou.

Interesse de europeus

O Santos tentou blindar o jovem contra o assédio de grandes clubes da Europa colocando uma multa de 100 milhões de euros (R$ 676 milhões) na renovação de contrato, mas não conseguiu. A rescisão do vínculo, que vai dezembro de 2023, é de 60 milhões de euros (R$ 405 milhões).

Apesar de o atacante ser monitorado por gigantes da Europa, Marisa Alija, representante de Ângelo, afirmou que a ideia é tentar fazer um plano de carreira.

“Ao longo destes anos ele vem sendo observado pelos clubes de fora, que possuem profissionais específicos para acompanhar estas competições. Tivemos algumas procuras, sim. Mas agora não é a hora de se pensar nisso, ele nem tem idade para uma transferência para fora do país. Todos temos o mesmo pensamento: o foco é ele fazer uma história e se consolidar como um jogador do Santos, ser um ídolo do clube que abriu espaço e acreditou no seu potencial. Pensar em jogar fora do país é para o futuro, depois de conquistar o sonho de ser ídolo do Santos”, disse.

O jovem só poderia deixar o Brasil em dezembro de 2022, quando completará 18 anos.

“O Ângelo joga futebol porque ama futebol, nós queremos nossos filhos felizes e se eles são felizes está tudo muito bem. Aqui a cobrança é pelo comportamento e pela correção, temos três filhos e nos preocupamos muito com a educação de todos. Em casa a gente cobra que eles sejam pessoas do bem”, afirmou o pai do atleta.

Mesmo com tanta badalação, Elismar afirma que faz o papel de pai para que o sucesso não “suba à cabeça” do jovem no futuro.

“Na educação que demos tem obrigações e direitos, o Ângelo e os irmãos sabem como devem se comportar”.