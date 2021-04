Santos volta ao gol e António Oliveira faz 2 mudanças no time do Athletico para jogo contra o Metropolitanos, na Sul-Americana

O torcedor do Athletico que está podendo acompanhar a equipe em campo pelo Campeonato Paranaense após a liberação para a realização dos jogos vem notando que o planejamento do Furacão está um pouco diferente na temporada de 2021, pois o elenco principal vem participando das partidas.

Com um início ruim da equipe de aspirantes e amargando a lanterna do estadual, alguns jogadores do grupo principal foram acionados e vêm entrando nas partidas mais recentes do torneio. Nos últimos dois jogos com a mescla de atletas mais jovens e nomes experientes, o Furacão pulou da última para a sexta colocação no Paranaense.

Com a boa recuperação no estadual, agora é hora de pensar novamente na Copa Sul-Americana. Ocupando a segunda colocação no grupo D, o Furacão busca subir para a liderança isolada nesta quarta-feira (28), quando receberá o Metropolitanos na Arena da Baixada pela segunda rodada da fase de grupos.

(Foto: José Tramontin/athletico.com.br)



Quanto ao time que estará em campo, o técnico António Oliveira terá a volta do zagueiro Thiago Heleno, que não jogou na estreia contra o Aucas por não atuar em locais com altitude. No gol, Santos volta a assumir a meta após ter jogado pelo Campeonato Paranaense, deixando o garoto Bento no banco.

Uma provável escalação do Furacão tem, segundo o site Globoesporte.com a seguinte formação: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian (Carlos Eduardo), Fernando Canesin e Léo Cittadini; Nikão e Renato Kayzer.