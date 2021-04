Santos x Barcelona: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ON LINE da partida da Copa Libertadores 2021 | Futebol AO VIVO

Santos x Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15, na Vila Belmiro pelo primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Todos os detalhes da partida você acompanha aqui no Bolavip Brasil.

O Santos chegou na fase de grupos da Copa Libertadores após passar pelo Deportivo Lara, da Venezuela e San Lorenzo, da Argentina na fase preliminar. O Peixe caiu no Grupo C, que conta também com a presença de Boca Juniros e The Strongest.

Santos x Barcelona: assista o tempo real da final da Libertadores:

