Santos x Barcelona: data, hora e canal dessa partida da Copa Libertadores | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Santos x Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15, na Vila Belmiro pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão pelo canal da TV fechada, Fox Sports.

Os torcedores dos Estados Unidos podem acompanhar a partida pelo FANATIZ.

O Peixe chegou na fase de grupos da Copa Libertadores ao passar pelo Deportivo Lara, da Venezuela e San Lorenzo, da Argentina. A equipe da baixada está no Grupo C, que além do Barcelona conta com a presença de Boca Juniros e The Strongest.

Em sua estreia na fase de grupos na competição internacional, enfrenta o time equatoriano em casa. A equipe vai embalada após vencer o Inter de Limeira, com os reservas no último fim de semana pelo Paulistão. Na temporada de 2020, o time alvinegro chegou até a final do torneio, quando perdeu para o Palmeiras no fim do jogo.

Santos comemorando gol na fase preliminar da Libertadores. (Foto: Getty Images)



Diferente do seu adversário desta terça-feira (20), a equipe equatoriana estreia de fato na fase de grupos, já que se classificou direto ao ser campeão do campeonato nacional pelo 16ª vez.

Nos últimos dois confrontos das equipes, que foi pelas oitavas de finais da Libertadores de 2017, o Barcelona levou vantagem em cima do Peixe, já que saiu classificado.

Barcelona de Guayaquil comemorando gol. (Foto: Getty Images)



Santos x Barcelona: como e onde assistir AO VIVO na TV:

Santos x Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15, na Vila Belmiro pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão pelo canal da TV fechada, Fox Sports.

Os torcedores dos Estados Unidos podem acompanhar a partida pelo FANATIZ.