Santos x Barcelona-EQU: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Na estreia na fase de grupos na Copa Libertadores, o Santos recebe o Barcelona-EQU na noite desta terça-feira, às 19h15min, na Vila Belmiro. O Peixe garantiu a classificação após eliminar Deportivo Lara, da Venezuela, e San Lorenzo, da Argentina.

Atual vice-campeão, o Peixe vai disputar a competição pela 16ª vez. Apenas em 1984 o clube não passou da fase de grupos. Além do Barcelona, o Santos vai enfrentar Boca Juniors, da Argentina, e The Strongest, da Bolívia. As duas equipes se enfrentam quarta-feira, na Bolívia.

Para o confronto desta terça, o técnico Ariel Holan deve repetir os 11 titulares do empate em 2 a 2 com o San Lorenzo na última terça, mas com uma mudança de função. Felipe Jonatan deve voltar para a lateral esquerda e Pará deve atuar improvisado ao lado de Alison no meio-campo.

O Barcelona é vice-líder do Campeonato Equatoriano e eliminou o Santos nas quartas de final da Libertadores de 2017. O meia argentino Damian Diaz, que estava no confronto daquele ano, segue como um dos pilares do time.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BARCELONA-EQU

Data e hora: 20 de abril de 2021, às 19h15min

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Martin Soppi (URU)

Como e onde assistir: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!

SANTOS

João Paulo, Madson, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Pará (Vinícius Balieiro) e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Ariel Holan

Desfalques: Carlos Sánchez, Sandry, Raniel e Jobson (Lesionados)

BARCELONA-EQU

Javier Burrai; Mario Pineida, Luis León e Williams Riveros; Byron Castillo, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Michael Hoyos, Leandro Martínez, Damián Díaz; Carlos Garcés. Ténico: Fabián Bustos