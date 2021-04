[Santos x Boca Juniors]: data, hora e canal para assistir AO VIVO | como, quando e onde acompanhar à partida da Libertadores 2021 | Futebol AO VIVO

Boca Juniors x Santos se enfrentam nesta terça-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), em La Bombonera, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No Brasil, a partida tem transmissão AO VIVO e exclusiva pelo Fox Sports.

As equipes se reencontram poucos meses após o Peixe aplicar uma goleada de 3 a 0 no rival e eliminar o time xeneize na semifinal da edição passada do torneio continental. Agora, no entanto, o cenário parece diferente.

Jogadores do Santos comemoram gol contra o Boca Juniors. Foto: Getty Images



Desde o triunfo contra o Boca, o Alvinegro perdeu peças importantes do elenco. Lucas Veríssimo e Diego Pituca se transferiram para Benfica e Kashima Antlers, respectivamente. Já Soteldo acaba de ser vendido ao Toronto FC, do Canadá.

Santos x Boca Juniors pela Libertadores. Foto: Getty Images



Vale lembrar que, na estreia desta edição da competição, o clube argentino levou a melhor sobre o The Strongest, enquanto o time comandado por Ariel Holan perdeu para o Barcelona-EQU.

Boca Juniors x Santos: como e onde assistir AO VIVO à partida da Libertadores

Veja a localização de La Bombonera, na Argentina: