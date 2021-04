[Santos x Botafogo-SP]: data, hora e canal para assistir AO VIVO na TV | Como e onde acompanhar à partida do Paulistão | Futebol AO VIVO

Santos x Botafogo-SP têm encontro marcado na noite deste sábado (10), a partir das 22h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Paulistão. Em território nacional, o SporTV e Premiere (pay-per-view) transmitem AO VIVO todas as emoções do confronto.

Focado na etapa preliminar da Libertadores, o Peixe deve entrar em campo com um time misto. A equipe de Ariel Holan ocupa, no momento, a terceira colocação pelo Grupo D, com cinco pontos, e busca figurar na zona de classificação para a próxima fase do Estadual.

Jogadores do Santos comemoram gol abraçados. Foto: AGIF



O clube de Ribeirão Preto, por outro lado, ocupa a última posição na chave A, com apenas um ponto somado em quatro partidas. O grupo comandado por Argel Fuchs acumula três derrotas e um empate até o momento.

Santos x Botafogo-SP se encaram hoje (10), na Vila Belmiro, pelo Paulistão. Foto: AGIF



