Santos x Botafogo-SP: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Na retomada do Campeonato Paulista, o Santos recebe o Botafogo neste sábado, às 22 horas, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a terceira colocação do grupo D, com cinco pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto é o lanterna do grupo A. com apenas um ponto ganho.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista

Peixe vai de reservas

De olho no jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores diante do San Lorenzo, que acontece na terça-feira, em Brasília, o técnico Ariel Holan vai poupar os titulares neste sábado. O Peixe deve ir a campo com um time formado por muitos garotos.

O lateral-direito Madson estava relacionado para a partida, mas ele não foi inscrito no Paulistão. O Peixe completou os 26 nomes da Lsita A com os zagueiros Derick e Wellington Tim.

Botafogo estreia técnico velho conhecido do Santos

Pior campanha do Paulistão, o Botafogo trocou de técnico durante a paralisação da competição. Alexandre Gallo foi demitido e o clube apostou no ex-zagueiro Argel Fucks, que teve uma passagem como jogador pelo Santos no final da década de 90.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO

Data e hora: 10 de abril, às 22h

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini

VAR: Raphael Claus

Como assistir: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!

SANTOS

John, Vinícius Balieiro, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Ivonei (Kevin Malthus) e Jean Mota; Ângelo, Kaio Jorge e Copete. Tércnico: Ariel Holan.

Desfalques: Raniel, Sandry, Carlos Sánchez e Jobson (lesionados), João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Gabriel Pirani, Marcos Leonardo, Marinho, Soteldo e Lucas Braga (poupados)

BOTAFOGO

Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Fabão e Pará; Emerson Santos, Victor Bolt, Renatinho e Vinícius Kiss; Dudu Hatamoto e Richard. Técnico: Argel Fuchs