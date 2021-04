[Santos x Botafogo-SP]: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE esse grande jogo do Paulistão | Futebol AO VIVO

Santos x Botafogo-SP se encaram na noite deste sábado (10), às 22h (de Brasília), no litoral paulista, em jogo válido pelo Paulistão. Em território nacional, apenas a TV fechada transmite AO VIVO à partida do Estadual, pelos canais SporTV e Premiere (pay-per-view).

As equipes voltam a disputar o campeonato depois de quase um mês, após o governo de SP determinar medidas mais rígidas para tentar conter o avanço da Covid-19 no estado. Nesse período, no entanto, o Peixe entrou em campo duas vezes, fora do Brasil, pela etapa preliminar da Libertadores.

Comemoração de gol do Santos na Vila Belmiro. Foto: AGIF



No Estadual, o Alvinegro Praiano se encontra em terceiro lugar pelo grupo D, com cinco pontos acumulados. A equipe do interior, por sua vez, é lanterna do grupo A, com apenas um ponto somado. Veja abaixo as prováveis escalações dos times.

Jogador do Botafogo-SP em jogo contra a Ponte Preta. Foto: AGIF



PROVÁVEL ESCALAÇÃO SANTOS: John, Vinícius Balieiro, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Ivonei e Jean Mota; Ângelo, Kaio Jorge e Copete.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO BOTAFOGO-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Fabão e Pará; Emerson Santos, Victor Bolt, Renatinho e Vinícius Kiss; Dudu Hatamoto e Richard.

