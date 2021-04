Santos x Corinthians: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE o clássico do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Santos x Corinthians jogam neste domingo (25), às 20h, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Com jogos no meio da semana pela Libertadores e Copa Sul-Americana respectivamente, as equipes devem se enfrentar com um time alternativo. Todos os detalhes no Bolavip Brasil; A transmissão da partida será exclusiva pelo canal Premiere.

Por conta do confronto contra o Boca Juniors no meio de semana, pela Libertadores. O técnico Holan deve optar por um time alternativo. A equipe perdeu na estreia da competição continental em casa, e por isso precisa reverter o placar adverso.

No Paulistão, o Peixe está sem segundo lugar no grupo D, com nove pontos em sete jogos disputados.

Santos em campo no clássico contra o São Paulo. (Foto: AGIF)



O Timão está em uma situação mais confortável no Campeonato Paulista, lidera o grupo A, com 18 pontos em nove partidas. E tem 12 de vantagem para o vice-líder, que é a Inter de Limeira, que tem três jogos a menos.

Por conta da ampla vantagem, o técnico Mancini deverá poupar alguns jogadores para ir com força total no jogo contra o Penarol, em casa pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na estreia, o clube alvinegro apenas empatou em 0 x 0.

Corinthians x Palmeiras pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



Santos x Corinthians: como e onde assistir AO VIVO na TV:

Localização da Vila Belmiro, em Santos.