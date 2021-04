[Santos x Inter de Limeira]: data, hora e canal para assistir AO VIVO na TV | como e onde assistir esse jogo do Paulistão | Futebol AO VIVO

Santos x Inter de Limeira se enfrentam na noite deste domingo (18), a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. Em território nacional, o jogo tem transmissão AO VIVO pelo Premiere, serviço de pay-per-view da Globo.

Vice-líder pelo grupo D, com seis pontos, o Peixe chega de uma derrota para a Ponte Preta, por 3 a 0, fora de casa. Contra o time do interior, a tendência é que o técnico Ariel Holan poupe os titulares, de olho na partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, na próxima terça-feira (20).

A equipe visitante, por outro lado, é lanterna do grupo A, com três pontos, e acumula uma vitória e quatro derrotas. A Inter de Limeira ainda vem de um tropeço em casa contra o RB Bragantino, por 2 a 0.

Santos x Inter de Limeira: como e onde assistir AO VIVO na TV

