[Santos x Inter de Limeira]: onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogo válido pelo Paulistão 2021 | Futebol AO VIVO

Após perder para a Ponte Preta por 3 a 0, o Alvinegro Praiano busca a reabilitação no Estadual. No momento, o Peixe se encontra em segundo lugar pelo grupo D, com seis pontos, mas soma duas derrotas, três empates e apenas uma vitória.

Comemoração de gol do Santos. Foto: AGIF



Já o time visitante vem de uma derrota para o RB Bragantino, por 2 a 0, e ocupa a última colocação pelo grupo A, com três pontos acumulados em cinco confrontos (um triunfo e quatro resultados negativos).

Disputa de bola durante jogo entre Inter de Limeira e Palmeiras. Foto: AGIF



Santos x Inter de Limeira: onde assistir AO VIVO esse jogo válido pelo Paulistão 2021

Santos x Inter de Limeira duelarão na noite deste domingo (18), a partir das 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela sexta rodada do Paulistão 2021. O jogo terá transmissão AO VIVO apenas na TV fechada, pelo Premiere (pay-per-view).