Santos x Inter: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Nada como um dia após. No caso do Santos, dois dias após a derrota diante da Ponte Preta, a equipe já volta a campo em busca da reabilitação no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, às 20 horas, o Peixe recebe a Internacional de Limeira na Vila Belmiro.

Com apenas uma vitória em seis jogos, o time comandado pelo técnico Ariel Holan precisa da vitória para seguir em boas condições de classificação para as quartas-de-final da competição. O Peixe ocupa a vice-liderança do Grupo D, com seis pontos ganhos.

Ps principais novidades do Peixe devem ser o goleiro Vladimir, o lateral-direito Mikael e o meia Lucas Barbosa. Os dois últimos podem fazer a estreia na equipe profissional. Após a derrota para a Ponte Preta, o técnico Ariel Holan destacou a necessidade de encontrar um padrão de jogo com a equipe do Paulista semelhante ao desempenho do time que já disputou quatro jogos na Copa Libertadores.

A Inter de Limeira ocupa a lanterna do grupo A, com apenas três pontos ganhos. O técnico Tiago Carpini não poderá contar com o lateral Matheus Alexandre, expulso na derrota para o Red Bull Bragantino. Ele deve ser substituído por Elacio Córdoba.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X INTERNACIONAL (SP)

Data e hora: 18 de abril de 2021, às 20h

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Victor Carmona Metestaine

Árbitro de vídeo: Pericles Bassols

Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do Santos

SANTOS

Vladimir, Mikael, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Vinícius Balieiro e Lucas Barbosa; Ângelo, Bruno Marques e Allanzinho. Técnico: Ariel Holan

Desfalques: Carlos Sánchez, Sandry, Raniel e Jobson (lesionados) e Madson (não inscrito)

INTERNACIONAL (SP)

Rafael Pin; Elacio Cordoba, Thalisson Kelven, Renan Fonseca e Rafael Santos; Deivid, Igor Henrique, Thiaguinho e Rondinelly; Lucas Batatinha e Roger. Técnico: Thiago Carpini