[Santos x Novorizontino]: data, hora e canal para assistir AO VIVO | Como e onde ver esse jogo do Paulistão 2021 | Futebol AO VIVO

Novorizontino x Santos se enfrentam na noite desta sexta-feira (23), a partir das 22h15 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela sétima rodada do Paulistão 2021. O jogo tem transmissão AO VIVO e com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

No Estadual, o time comandado por Ariel Holan chega de uma vitória contra a Inter de Limeira. Atualmente na vice-liderança do grupo D, com nove pontos, o Peixe segue na tentativa de uma arrancada na competição.

Jogadores do Santos comemoram gol abraçados. Foto: AGIF



A equipe mandante, por outro lado, vive um bom momento no campeonato e vem de quatro triunfos consecutivos, contra São Paulo, São Caetano, Ferroviária e Santo André, respectivamente.

Comemoração de gol do Novorizontino. Foto: AGIF



Novorizontino x Santos: como e onde assistir AO VIVO esse jogo do Paulistão 2021

Novorizontino x Santos medem forças na noite desta sexta-feira (23), às 22h15 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em confronto válido pelo Paulistão 2021. O Premiere, canal por assinatura, transmite AO VIVO à partida para todo o Brasil.