[Santos x Novorizontino]: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogo do Paulistão 2021 | Futebol AO VIVO

Novorizontino x Santos duelarão na noite desta sexta-feira (23), às 22h15 (horário de Brasília), em Novo Horizonte, em jogo válido pelo Paulistão. A partida tem transmissão AO VIVO apenas na televisão fechada, pelo Premiere (pay-per-view).

Vice-líder do grupo C, com 14 pontos, o time da casa soma quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe do estádio Jorge Ismael de Biasi ainda chega de quatro triunfos seguidos pelo Estadual.

Novorizontino em partida contra o São Paulo. Foto: AGIF



Já o Alvinegro Praiano se encontra em segundo lugar pela chave D, com nove pontos, e busca melhorar o desempenho na competição, depois de acumular três empates, duas derrotas e duas vitórias.

Comemoração de gol do Santos. Foto: AGIF



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO: Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar, Paulinho; Léo Baiano, João Pedro, Murilo Rangel; Danielzinho, Cléo Silva e Jenison.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS: John, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Lucas Lourenço (Kevin Malthus) e Gabriel Pirani; Ângelo, Marcos Leonardo (Kaio Jorge) e Lucas Braga.

