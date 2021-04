Santos x San Lorenzo: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE à partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela partida de volta da terceira fase da Copa Libertadores, Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30 (horário de Brasília). Está em jogo uma vaga na fase de grupos. Você poderá acompanhar o minuto a minuto aqui, no BolaVip Brasil.

Jogadores do Santos comemoram gol na Argentina (Foto: Getty Images)



Quem passar vai para o grupo de Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e The Strongest. Por outro lado, aquele que for eliminado disputará a Copa Sul-Americana, na chave de Rosario Central, Huachipato e 12 de Octubre.

Para o Peixe, a missão é simples: qualquer vitória e empate classifica a equipe. Uma derrota por um gol diferença também é válida, e mesmo um revés por 2 a 0 beneficia a equipe treinada por Ariel Holan. Para a partida de hoje, o argentino deve recolocar Soteldo no time titular, além de ter uma dúvida no comando do ataque, entre Kaio Jorge e Marcos Leonardo.

Soteldo entrou no segundo tempo no duelo do Nuevo Gasómetro (Foto: Getty Images)



Do lado do San Lorenzo, a missão é complicada: vencer por dois gols de diferença, marcando pelo menos três gols. Uma vitória por 3 a 1 leva a decisão para os pênaltis, já que repetiria o placar obtido pelo Santos no Nuevo Gasómetro.

Santos x San Lorenzo: assista ao tempo real da partida da Libertadores

