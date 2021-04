Santos x San Lorenzo: data, hora e canal para assistir à partida da Libertadores | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela partida de volta da terceira fase da Copa Libertadores, Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta terça-feira (13), em Brasília, às 21h30 (horário de Brasília). O jogo vale vaga na fase de grupos da Libertadores, para a chave de Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e The Strongest. Você poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo SBT e pela CONMEBOL TV.

Jogadores do Santos comemoram gol diante do San Lorenzo (Foto: Getty Images)



Depois de vencer por 3 a 1 no Nuevo Gasómetro, o Peixe tem uma série de resultados que o favorecem. Além de qualquer vitória e empate, até uma derrota por 2 a 0 assegura a equipe na fase de grupos, pelo critério do gol fora de casa. Já o Ciclón precisa vencer marcando pelo menos três vezes para avançar.

Ontem, no empate por 0 a 0 diante do Botafogo-SP, o técnico Ariel Holan poupou boa parte dos jogadores que devem ser titulares no duelo da Libertadores. Nomes como Marinho, Soteldo e Lucas Braga irão descansados para a partida.

Jogadores do San Lorenzo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Jogando com os titulares diante do Platense, o San Lorenzo venceu por 4 a 2 em partida válida pelo Campeonato Argentino. Troyansky, que iniciou diante do Santos, veio do banco e foi um dos autores dos gols.

Santos x San Lorenzo: como e onde assistir ao vivo na TV

