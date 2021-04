Santos x San Lorenzo: Prováveis escalações para o duelo da Libertadores desta noite

Nesta terça-feira (13), Santos x San Lorenzo fazem o segundo jogo da terceira fase preliminar da Libertadores. A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Peixe tem uma ótima vantagem para o duelo desta noite, já que venceu a primeira partida por 3 a 1, e pode até perder por 2 a 0 que conquista a classificação.

O Santos deverá ir com força total para o confronto desta noite. No fom de semana, a equipe entrou em campo com os reservas no empate com o Botafogo-SP, no retorno do Campeonato Paulista, pois o time titular foi preservado.

A tendência é que o técnico do Santos, Ariel Holan deve começar com Soteldo no lugar de Lucas Braga.

Santos venceu o primeiro confronto com o San Lorenzo por 3 x 1. (Foto: Getty Images)



Os argentinos vão ter vida difícil para se classificar nesta noite. Como perdeu de 3 a 1, mesmo que faça 2 x 0 no Peixe não irá avançar de fase.

Para o confronto desta noite, a equipe titular deverá ter mudanças da que enfrentou o Santos na semana passada. Braghieri e Palacios estão lesionados e ficam de fora do duelo e os irmãos Romero devem começar jogando juntos.

San Lorenzo terá tarefa difícil para vencer o Santos. (Foto: Getty Images)



Confira as prováveis escalações para a partida da Libertadores desta noite:

Provável Santos

João Paulo, Madson, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Pará; Alison, Felipe Jonatan e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Provável San Lorenzo

José Devecchi; Herrera o Peruzzi; Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Óscar Romero, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Ángel Romero, Nicolás Fernández e Franco Di Santo.