[Santos x San Lorenzo]: veja o que o Peixe precisa fazer para avançar à fase de grupos da Libertadores | Bolavip Brasil

Santos x San Lorenzo se enfrentam na noite desta terça-feira (13), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, em confronto válido pela etapa preliminar da Libertadores. E aqui, no Bolavip Brasil, você pode acompanhar todas as emoções do duelo.









Vice-campeão da competição na temporada anterior, o Peixe busca uma vaga para a fase de grupos do torneio. Caso conquiste a classificação, a equipe comandada por Ariel Holan deve cair no mesmo grupo de Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e The Strongest.

Partida entre Santos e San Lorenzo na Argentina. Foto: Getty Images



Santos x San Lorenzo: Peixe tem vantagem na briga pela vaga na fase de grupos da Libertadores

No confronto de ida, realizado no Argentina, o Santos venceu o San Lorenzo por 3 a 1, com gols marcados por Lucas Braga, Marinho e Ângelo. O paraguaio Ángel Romero, ex-Corinthians, descontou para o time da casa.

Em vantagem, o Alvinegro Praiano pode empatar ou perder por até 2 a 0 em Brasília que avança no campeonato continental, por conta da regra do gol qualificado.