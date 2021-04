São 12 vagas no Ceará

Icomon divulga novos empregos para Auxiliar de Instalação. Estão sendo ofertadas, ao todo, 12 oportunidades concentradas no Ceará. Se você está à procura de uma chance no mercado profissional, confira essas e outras informações, a seguir!

Icomon divulga empregos para Auxiliar de Instalação

Icomon está divulgando novos empregos para Auxiliar de Instalação. Estão disponíveis, ao todo, 12 oportunidades centralizadas no estado do Ceará, destinadas a profissionais que possuam ensino médio completo e disponibilidade para viajar. As informações referentes aos salários não foram divulgadas pela corporação, mas alguns benefícios foram citados. Dentre eles, estão:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale refeição;

Seguro de vida.

Os candidatos que desejam participar do processo de recrutamento devem ter concluído o ensino médio e estar disponível para realizar viagens. Além disso, é desejável que o candidato possua experiência com instalações de equipamentos móveis Nokia, Huawei e Ericsson.

Como se inscrever

Para fazer a inscrição e ter a chance de alcançar uma das vagas de empregos para Auxiliar de Instalação na Icomon, basta entrar no site de participação e enviar o currículo para a etapa de triagem da corporação. A companhia possui uma experiência de mais de 30 anos dentro do mercado, operando dentro do segmento de tecnologia e fornecendo serviços inovadores para toda a clientela.

Atuando dentro do setor de telecomunicações, a Icomon presta serviços para as principais operadoras da região de São Paulo e está em constante evolução. Seus principais serviços se concentram em Rede de Telefonia Básica, Tecnologia da Internet, Televisão por Assinatura, Atividades de Rádio, Telefonia, Banda Larga e TV, entre outros. Consulte outras informações sobre a empresa no site oficial!

Mantenha-se sempre atualizado com as vagas de emprego disponíveis aqui, no Notícias Concursos!