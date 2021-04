São 16 vagas para Operador de Empilhadeira

A Randstad tem empregos disponíveis em Minas Gerais. São 16 oportunidades anunciadas na função de Operador de Empilhadeira. Confira, a seguir, mais informações e orientações para se candidatar! Garanta a sua vaga com benefícios!

Randstad tem empregos para Operador de Empilhadeira

Randstad está divulgando empregos temporários concentrados na função de Operador de Empilhadeira. Estão sendo disponibilizadas, ao todo, 16 oportunidades localizadas em Extrema, município de Minas Gerais. Os candidatos que desejam concorrer às vagas divulgadas pela Randstad, precisam possuir disponibilidade de horário e candidatos que possuírem curso de Operador de Empilhadeira. Os salários e benefícios serão combinados no momento da contratação e as oportunidades são temporárias.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas divulgadas pela Randstad, empresa de RH, devem entrar na página de participação, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável. As vagas estão disponíveis em uma empresa que atua dentro do setor de logística.

Randstad: Conheça a empresa!

Contando com um legado de 50 anos, a Randstad tem empregos e é reconhecida líder global no segmento de Recursos Humanos e oferece serviços de soluções inovadoras para toda a clientela. Com muita paixão pelos seus clientes e pela tecnologia, a corporação oferece serviços e produtos de qualidade, operando através de 4 mil escritórios distribuídos em 38 países.

A corporação chegou ao território nacional no ano de 2011 e, neste momento, conta com cerca de 460 profissionais e uma equipe especializada que atende clientes em todo o país. Para saber mais sobre a corporação e os serviços prestados pela mesma, acesse o site oficial e aproveite todas as ferramentas inovadoras do mesmo.

