São 20 vagas em São Paulo

O Programa de Estágio BP Bunge está divulgando várias oportunidades em São Paulo. São 20 vagas de estágio anunciadas para quem tenha curso superior. Veja, a seguir, quais são os critérios disponíveis para trabalhar em Orindiúva!

Programa de Estágio BP Bunge

Os critérios exigidos são para quem tenha curso superior em uma das graduações, a seguir:

Engenharia Elétrica;

Economia;

Direito;

Agronomia;

Engenharia Química;

Engenharia de Produção;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Agronômica;

Contabilidade;

Administração.

Além disso, é preciso que a conclusão do curso esteja prevista entre julho de 2022 ou 2023. O candidato precisa estar disponível para estágio de 6h por dia e 30h por semana, com tempo hábil de deslocamento entre a universidade e a usina. O conhecimento do pacote office é fundamental.

Como se inscrever

Para quem quer se inscrever no Programa de Estágio BP Bunge, as orientações são acessar a página de participação, fazer a leitura de todos os critérios exigidos e cadastrar currículo. As oportunidades são para quem busca o desenvolvimento em uma das companhias de liderança no mercado de bioeletricidade, etanol e açúcar no país, com comprometimento com os mais altos padrões relacionados à segurança!

A empresa está em busca de talentos que queiram obter conhecimento e experiência na área, desenvolvimento operações agrícolas, corporativas, administrativas e afins.

Quer ficar por dentro de todas as vagas de emprego da semana? Acompanhe as atualizações do Notícias Concursos!