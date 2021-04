São 30 empregos em São Paulo

A Global Empregos tem vagas disponíveis em São Paulo. No total, foram divulgadas 30 oportunidades concentradas na função de Fisioterapeuta Respiratória. As vagas geram muitos benefícios aos contratados. Se você está em busca de uma chance para ingressar no mercado de trabalho, veja as informações, a seguir!

Global Empregos tem vagas em São Paulo

Global Empregos tem várias oportunidades disponíveis em São Paulo! A empresa divulgou a abertura de novas vagas concentradas na função de Fisioterapeuta Respiratória. As vagas contam com remuneração e alguns benefícios fornecidos pela corporação. Dentre eles, estão a assistência médica, assistência odontológica, vale-alimentação, seguro de vida e outros.

Os candidatos que desejam concorrer às vagas divulgadas pela corporação, devem estar disponíveis para exercer a função durante a escala 5×2 (13h às 19h) e devem possuir experiência na área de UTI ou Clínica Médica (desejável). A empresa também deseja que o candidato possua pós-graduação em:

Área de terapia adulta;

Cardiopulmonar;

Cardiorrespiratória;

Áreas hospitalares;

Ciências médicas.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades anunciadas pela corporação, devem entrar na página de participação, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da empresa responsável.

Global Empregos: Conheça a empresa!

A Global Empregos tem vagas e é uma empresa que atua e oferece serviços dentro do ramo de RH. Neste momento, a corporação conta com unidades em diferentes lugares do território nacional, incluindo Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

Ética, Respeito e Comprometimento são os principais valores que a empresa de RH segue para desenvolver as melhores ferramentas e levá-las para toda a clientela. Sua equipe é especializada e já garantiu diversos certificados e reconhecimentos para a corporação. Para saber mais sobre a corporação, acesse o site oficial!

Fique por dentro das principais vagas de emprego da semana! Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos e garanta sua chance!