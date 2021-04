São Paulo 1×0 RB Bragantino: veja o resumo e as estatísticas da partida

Nos primeiros minutos da partida do Campeonato Paulista, o São Paulo teve mais a bola e rodou ela bastante pelo gramado. O RB Bragantino fazia marcação por zona e conseguiu bloquear os primeiros avanços do Tricolor. Aos 6 minutos, o Massa Bruta arrematou pela primeira vez em direção ao gol inimigo. Edimar soltou uma bomba de fora da área e a bola saiu sobre a meta de Tiago Volpi.

O RB Bragantino assumiu o controle da posse de bola nos minutos seguintes. A equipe trabalhava buscando um espaço para finalizar, principalmente Claudinho, que é o principal jogador. Aos 22 minutos, porém, o São Paulo chegaria com mais perigo. Após uma pixotada de Vitinho, Arboleda tocou para Pablo, que finalizou à esquerda do gol de Cleiton.

Depois de alguns minutos de pressão do Tricolor, foi o RB Bragantino quem criou com mais perigo. Artur tocou na frente para Claudinho, que chutou cruzado. Tiago Volpi caiu e praticou a defesa. Aos 37, o São Paulo reclamou de um pênalti de Aderlan em Rojas, não marcado pela arbitragem.

No início da segunda etapa, a primeira grande chance foi do Tricolor. Daniel Alves levantou para Luciano, que caiu diante da marcação. Pablo completou para as redes, mas o bandeirinha acabou marcando posição de impedimento. Aos 14 minutos, Claudinho cobrou falta para Léo Ortiz, que tentou um desvio. A bola sobrou nas mãos de Tiago Volpi.

Aos 16, Ytalo aproveitou bobeada de Rodrigo Nestor e finalizou de fora da área. A bola saiu pela linha de fundo. Aos 26, o São Paulo abriu o placar. Reinaldo recebeu do lado esquerdo e cruzou. Eder dividiu com Cleiton e, na sequência, Léo Ortiz mandou a bola contra o próprio patrimônio.

São Paulo 1×0 RB Bragantino: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: São Paulo 59% x 41% RB Bragantino

Finalizações: São Paulo 7 x 6 RB Bragantino

Finalizações no alvo: São Paulo 4 x 1 RB Bragantino

Escanteios: São Paulo 9 x 0 RB Bragantino

Impedimentos: São Paulo 5 x 0 RB Bragantino

Faltas: São Paulo 23 x 11 RB Bragantino

Cartões amarelos: São Paulo 5 x 2 RB Bragantino

Passes: São Paulo 500 (82% de precisão) x 350 (77% de precisão) RB Bragantino

Desarmes: São Paulo 13 x 19 RB Bragantino