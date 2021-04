São Paulo 2×0 Rentistas; veja o resumo e as estatísticas da partida

No início do jogo pela Libertadores, o São Paulo começou pressionando o Rentistas no campo de ataque. Aos cinco minutos, Daniel Alves cobrou falta em direção à grande área. Miranda raspou de cabeça e a bola saiu à esquerda do gol de Rossi. Aos 12, Bruno Alves chutou de longe e o goleiro uruguaio trabalhou novamente.

Depois, o São Paulo chegaria ao gol adversário em dois chutes de Benítez, os quais saíram diretamente pela linha de fundo. Mesmo com mais posse de bola, o Tricolor tinha dificuldades em penetrar na defesa adversária. Os dois homens de frente, Luciano e Pablo, estavam bem marcados pelos zagueiros uruguaios.

O gol de abertura do placar saiu aos 38 minutos. Após uma tabela entre Daniel Alves e Luciano pela direita, o camisa 10 enfiou na frente para Pablo, que teve calma e categoria para tirar de Rossi. É o primeiro do centroavante nesta edição da Copa Libertadores da América.

Na segunda etapa, o São Paulo ficou com um a mais aos seis minutos. Acosta cometeu falta dura em Daniel Alves e foi advertido pela segunda vez, recebendo o cartão vermelho do árbitro. Aos nove minutos, o camisa 10 cobrou escanteio pela direita. Pablo desviou e mandou a bola para fora.

Aos 29, o Rentistas assustou. Rodríguez cobrou falta sem ângulo pela direita. A bola foi direto para Tiago Volpi espalmar e, na sequência, ela bateu em Peraza antes de sair em tiro de meta. Aos 43 minutos, o árbitro assinalou um toque de braço de Urretaviscaya dentro da área. Na cobrança, Reinaldo deslocou Rossi e marcou o segundo.

São Paulo 2×0 Rentistas: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: São Paulo 75% x 25% Rentistas

Finalizações: São Paulo 18 x 3 Rentistas

Finalizações no alvo: São Paulo 6 x 1 Rentistas

Escanteios: São Paulo 5 x 2 Rentistas

Impedimentos: São Paulo 5 x 0 Rentistas

Faltas: São Paulo 11 x 16 Rentistas

Cartões amarelos: São Paulo 1 x 4 Rentistas

Cartões vermelhos: São Paulo 0 x 1 Rentistas

Passes: São Paulo 622 (87% de precisão) x 207 (63% de precisão) Rentistas

Desarmes: São Paulo 23 x 10 Rentistas