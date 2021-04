São Paulo anuncia contratação de Benítez, ex-Vasco e Independiente

A novela foi longa, mas o São Paulo finalmente anunciou de forma oficial, nesta terça-feira, a contratação do meia Benítez, ex-Vasco.

O atleta de 26 anos assinou contrato por empréstimo até 31 de dezembro deste ano – com opção de compra ao término deste período.

O argentino, que foi um dos destaques do Cruzmaltino na temporada passada, está integrado ao elenco tricolor no CT da Barra Funda e será apresentado nesta quarta-feira.

CARREIRA

Natural de Posadas, na Argentina, Benítez começou a carreira no Independiente. Com passagens pelas seleções de base de seu país, o jogador disputou o Sul-Americano sub-17 e o Mundial sub-17, ambos em 2011.

O destaque rendeu uma oportunidade no time principal do Independiente, clube que defendeu por 10 anos.

Nas temporadas de 2017 e 2018, Benítez viveu os melhores momentos pelo time de Avellaneda: foi campeão da Copa Sul-Americana (2017) e da Copa Suruga (2018), balançando as redes 13 vezes em 38 jogos.

São Paulo anunciou a contratação do meia Benítez Divulgação

Em 2020, o armador desembarcou no Brasil para defender o Vascoapós 203 jogos e 31 gols pelo Rojo. Benitez se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro e assumiu a titularidade no time vascaíno.

Agora, o atleta terá a missão de fortalecer a equipe são-paulina nas disputas do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

BENÍTEZ

Nome completo: Martín Nicolás Benitez

Data de nascimento: 17/06/1994 (26 anos)

Local de nascimento: Posadas (ARG)

Posição: Meia

Altura: 1,75m

Peso: 7 5kg

Clubes: Independiente-ARG (2010-2020), Vasco da Gama (2020-21) e São Paulo (desde 2021)

Títulos: Copa Sul-Americana (2017) e Copa Suruga (2018)