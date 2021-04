São Paulo aproveita vacilo do Palmeiras e vence clássico de poucas chances no Allianz

O São Paulo venceu o segundo Choque-Rei consecutivo no Allianz Parque na noite desta sexta-feira. Em um clássico de poucas oportunidades, o time tricolor foi superior e aproveitou vacilo do desfalcado Palmeiras durante a etapa complementar para ganhar por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Com 19 pontos em oito partidas, o São Paulo permanece confortavelmente instalado na primeira colocação do Grupo B do torneio estadual. Derrotado pela primeira vez, com oito pontos em cinco jogos, o Palmeiras aparece no segundo posto do Grupo C, liderado pelo Red Bull Bragantino.

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Botafogo-SP às 20 horas (de Brasília) deste domingo, no Santa Cruz. Já o São Paulo estreia na Copa Libertadores às 21h30 de terça-feira, contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima.

O Jogo – A primeira chance da partida foi criada pelo São Paulo. Após saída de bola equivocada do Palmeiras, Daniel Alves recebeu de Igor Gomes pela direita e cruzou. Livre, Luciano cabeceou para o chão e a bola saiu à esquerda do gol de Vinícius, perigosa.

Com uma postura mais agressiva na marcação, o São Paulo subiu o time e impôs dificuldade na saída de bola ao Palmeiras, escalado com três zagueiros. Sem boas opções para iniciar, os defensores recuaram com frequência para o goleiro Vinícius, limitado no jogo com os pés.

O São Paulo teve mais posse de bola, mas sem criar novas oportunidades de gol durante o primeiro tempo. Já o Palmeiras, embora tenha melhorado seu encaixe nos últimos minutos da etapa inicial, exagerou nos lançamentos e não foi capaz de dar trabalho a Tiago Volpi.

O time da casa enfim conseguiu levar perigo ao gol adversário no começo da etapa complementar. Com dificuldades para articular jogadas no campo de ataque, Gustavo Scarpa tabelou com Mayke pelo meio e bateu de fora da área para grande defesa de Volpi.

O São Paulo respondeu em grande estilo e abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo. Na saída de bola, Scarpa recebeu passe com as mãos de Vinícius pela esquerda e, ao tentar tapa de primeira, acabou desarmado por Daniel Alves. O camisa 10, então, cruzou para finalização certeira de Pablo.

O time tricolor quase aumentou em novo cruzamento da direita efetuado por Daniel Alves, mas Reinaldo bateu para fora. Com o Palmeiras inofensivo no campo de ataque, Abel Ferreira trocou Willian e Luiz Adriano por Rafael Elias e Wesley, o que não foi suficiente para evitar a derrota.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 1 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 16 de abril de 2021, sexta-feira

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Ang Ribeiro

VAR: Vinícius Furlan

Cartão amarelo: Felipe Melo e Fabinho (PAL); Rodrigo Nestor (SPA)

Gol:

SÃO PAULO: Pablo (16min do 2º Tempo)

PALMEIRAS: Vinícius; Danilo Barbosa, Benjamin Kuscevic e Alan Empereur; Mayke (Gustavo Garcia), Felipe Melo (Patrick de Paula), Gustavo Scarpa (Fabinho), Zé Rafael e Victor Luis; Willian (Rafael Elias) e Luiz Adriano (Wesley)

Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Igor Gomes (Éder) e Reinaldo; Luciano (Benitez) e Pablo (Vitor Bueno)

Técnico: Hernán Crespo