São Paulo bate frágil Ituano com reservas e fica a um ponto da vaga nas quartas do Paulista

O São Paulo encaminhou sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista na noite deste domingo. No Estádio Novelli Júnior, o time reserva armado pelo técnico Hernán Crespo ganhou por 3 a 0 do frágil Ituano, que terminou com dois jogadores a menos.

Embalado por uma sequência de seis vitórias seguidas no Paulista, o São Paulo lidera o Grupo B com 25 pontos e, para garantir a classificação às quartas de final, precisa de apenas mais um. Já o Ituano, ameaçado pelo rebaixamento, tem sete pontos e figura na lanterna do Grupo C.

Pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Ituano volta a campo para enfrentar o São Caetano às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. Às 21 horas de quinta, com a volta dos titulares, o São Paulo pega o Rentistas, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Morumbi.

O Jogo – Superior desde o início da partida, o São Paulo saiu na frente logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Lançado pela direita, Galeano foi derrubado dentro da área por Suéliton e Raphael Claus marcou pênalti. Na cobrança, o zagueiro Rodrigo Freitas converteu.

Pouco depois de sofrer o gol, mesmo sem ângulo, Filipe Souto cobrou falta da direita para o go e exibiu boa defesa de Lucas Perri. Aos 22 minutos, Wellington cruzou da esquerda e, do outro lado, Igor Vinícius teve tranquilidade para finalizar com precisão.

O São Paulo trocou muita passes durante o primeiro tempo, inclusive entre seus três zagueiros, e não correu maiores riscos no campo de defesa. Nos minutos finais, Iago recebeu pela direita e arriscou de fora da área, mas a bola passou à direita do gol de Lucas Perri.

Logo no começo do segundo tempo, Iago completou cruzamento de primeira e Lucas Perri desviou pela linha de fundo. Aos 12 minutos, porém, Claus reviu pelo monitor do VAR um pisão por trás de Jeferson no tornozelo de Léo e decidiu expulsar o jogador do Ituano.

Com assistência de Igor Vinícius pela direita, Galeano chegou a marcar o terceiro aos 20 minutos da etapa complementar, mas o VAR detectou impedimento na jogada. Oito minutos depois, após lançamento de Rodrigo Nestor, Igor Gomes escorou e Galeano voltou a marcar, desta vez de maneira legal.

Aos 31 minutos, Gabriel Taliari entrou de sola em Diego Costa e também foi expulso, deixando o Ituano com dois a menos. Recuperado de dores musculares após seis partidas como desfalque, Hernanes entrou no lugar de Luan e participou dos minutos finais da vitória do São Paulo em Itu.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 x 3 SÃO PAULO

Local: Estádio Novelli Júnior, Itu, SP

Data: 25 de abril de 2021, domingo

Hora: 22h15 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez

Cartões amarelos: Pacheco, Bruno Lima e Jeferson (ITU); Léo e Wellington (SPA)

Cartão vermelho: Jeferson e Gabriel Taliari (ITU)

Gols:

SÃO PAULO: Rodrigo Freitas (8min do 1º Tempo), Igor Vinícius (22min do 1º Tempo) e Galeano (28min do 2º Tempo)

ITUANO: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Sueliton e Mario Sergio; Bruno Lima (Tarik), Filipe Souto (Fernando Medeiros), Jeferson e André Castro (Gabriel Taliari); Iago (Kadu Barone) e Bruno Lopes (Victor Rangel)

Técnico: Vinicius Bergatin

SÃO PAULO: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Léo; Igor Vinícius, Talles Costa (Vitinho), Luan (Hernanes), Liziero (Igor Gomes) e Welington; Benitez (Rodrigo Nestor) e Galeano (Vitor Bueno)

Técnico: Hernán Crespo