São Paulo: Carlos Belmonte crava permanência de estrela no Morumbi: ‘Quer continuar’

Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte foi o convidado especial do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo (4). Durante a participação, o dirigente comentou sobre o futuro de dois meio-campistas que pertencem ao Tricolor.

Belmonte confirmou que Tchê Tchê está de malas prontas para o Atlético-MG, após Cuca ter indicado o jogador ao clube mineiro. O diretor ainda revelou que todos os vencimentos do volante serão de responsabilidade do Galo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Está muito perto. Ele ainda não assinou, mas está muito perto. Já chegamos a um resultado com o Atlético-MG. O Tchê Tchê é um jogador importante, mas nós estamos fazendo o reajuste de folha. Ele não vinha sendo titular com o Crespo e surgiu uma oportunidade. Todos sabem que o Cuca tem uma admiração muito grande pelo Tchê Tchê, esteve com ele no Palmeiras e, depois, no próprio São Paulo. Houve essa conversa e, diante do reequilíbrio do elenco nesta temporada, achamos por bem liberar o Tchê Tchê, que deve ficar no Atlético-MG até maio do próximo ano”, afirmou Belmonte.

“O Atlético-MG vai pagar o salário integral, inclusive com encargos e direitos de imagem”, completou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Em seguida, Belmonte abriu o jogo em relação ao futuro de Hernanes do clube do Morumbi. O dirigente assegurou que o meio-campista não deixará o Tricolor ainda em 2021 e falou sobre a negociação com Profeta em relação ao seu salário.

“A gente tem que ter muitíssimo respeito pelo Hernanes. É um ídolo do São Paulo, um grande jogador. A gente tem conversado com o Hernanes, que quer continuar. Ganhou motivação com a chegada do Crespo, e não tenho dúvidas que continua com a gente até o final da temporada. Nós já estamos fazendo um ajuste na questão salarial, na verdade alongando um pouquinho mais o processo de pagamento, e o Hernanes está muito aberto. A gente está bastante feliz com o Hernanes, e acha que ele será um jogador bastante útil ainda nesta temporada. Não só fora de campo, como já vem sendo, mas também dentro de campo”, finalizou.