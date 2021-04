São Paulo começa a pagar dívida que possui com Orlando City por Kaká

O São Paulo iniciou o pagamento da dívida que possui com o Orlando City por Kaká. Em 2014, o meia atuou por seis meses pelo Tricolor antes de se transferir para a Major League Soccer, principal liga de futebol dos EUA, mas o acordo feito entre as partes acabou não sendo cumprido.

O São Paulo negociou o retorno de Kaká ao Morumbi garantindo ao Orlando City que o clube norte-americano iria receber pelo incremento de bilheteria ocasionado pelo meia. Fato é que os Leões jamais viram a cor desse dinheiro e tiveram de ir à Justiça para receber a quantia prevista em contrato.

O valor total da dívida é de R$ 6 milhões. Como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso do São Paulo, o clube do Morumbi teve de começar a pagar o débito que possui com o Orlando City.

A atual gestão deu uma entrada de 30% do valor total e diluirá o restante da quantia em seis parcelas. Como não cabe mais recurso, o STJ apenas aguarda o posicionamento do Orlando City, que precisa se manifestar sobre a questão do parcelamento.

Em 24 partidas como jogador do São Paulo em 2014, Kaká marcou três gols e foi vice-campeão brasileiro daquele ano, perdendo o título para o Cruzeiro.