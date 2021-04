São Paulo contou com oito gerações de Cotia para vencer Ituano

A vitória do São Paulo sobre o Ituano por 3 a 0, no último domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, envolveu um fato curioso. Dos 23 atletas chamados pelo técnico Crespo para o jogo, 17 foram revelados na base de Cotia, ou seja, 74% dos relacionados.

Oito jogadores formaram a equipe titular na partida. O goleiro Lucas Perri, os defensores Diego Costa e Rodrigo, o lateral-esquerdo Welington, os meias Liziero, Rodrigo Nestor e Talles Costa e o atacante Galeano. Rodrigo e Galeano fizeram gols no triunfo.

Já no banco de reservas, mais atletas formados na base: Thiago Couto, Beraldo, Luan, Patryck, Igor Gomes, Nathan, Vitinho, Marquinhos e Hernanes. O Profeta, inclusive, voltou de lesão nessa partida e foi formado na base do clube, onde estreou antes da inauguração do CT de Cotia.

A base vem ganhando espaço com Crespo nesta temporada. Lucas Perri, Diego Costa, Igor Gomes, Luan e Liziero não são novidade na equipe principal. Luan, inclusive marcou gol na estreia da Libertadores e renovou o seu contrato recentemente, depois de sondagens do futebol europeu.

Gerações da base relacionadas contra o Ituano

– 1985: Hernanes

– 1997: Lucas Perri

– 1998: Liziero e Rodrigo

– 1999: Thiago Couto, Diego Costa, Luan e Igor Gomes

– 2000: Rodrigo Nestor e Galeano

– 2001: Welington e Vitinho

– 2002: Nathan e Talles Costa

– 2003: Beraldo, Marquinhos e Patryck