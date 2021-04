São Paulo dá quase como certa a ida de Tchê Tchê para o Atlético-MG

A negociação de empréstimo de Tchê Tchê com o Atlético-MG está praticamente definida O volante foi um pedido do técnico Cuca. A diretoria são-paulina vê com bons olhos o empréstimo do jogador e a economia do salário de mais de R$ 350 mil todo mês que será pago pelo clube mineiro.

Além do pagamento integral dos salários de Tchê Tchê pelo Atlético, a diretoria são-paulina incluiu uma cláusula de compra com um valor fixado caso os dirigentes atleticanos tenham o interesse de comprar o jogador ao fim do empréstimo e um gatilho que prevê ao clube mineiro pagar ao São Paulo caso o volante cumpra uma meta de jogos como titular.

Tchê Tchê comemorando gol pelo São Paulo no Paulistão. (Foto: AGIF)



O empréstimo será válido até o fim deste ano, com a possibilidade de ser estendido até maio de 2022. A diretoria seguiu com a negociação porque viu que pode diminuir a folha salarial com a economia do valor referente ao salário do jogador, que não é titular no time do técnico Hernán Crespo.