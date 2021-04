São Paulo: Dani Alves alcança companheiro de time, assume liderança de assistências e ganha elogios: ‘Melhor lateral-direito do mundo’

Dani Alves se tornou o novo líder em assistências do São Paulo ao lado de Reinaldo. Na atual temporada, o camisa 10 tricolor já deu quatro passes para gol e vem se tornando mais decisivo ao voltar a atuar em sua posição de origem, a lateral direita.

Nesta última quinta-feira (29), contra o Rentistas, no Morumbi, pela segunda rodada do grupo E da Conmebol Libertadores, o São Paulo abriu o placar com Pablo, mas foi Daniel Alves quem deu passe magistral para deixar o camisa 9 na cara do gol.

“Para mim, o Dani é o melhor lateral-direito do mundo, sem sombra de dúvidas e com os olhos fechados. É até difícil falar do Dani, porque é um cara que ganhou muito, domina a posição, quase todo jogo dá uma assistência. Fico feliz de poder jogar com ele e ver o exemplo que ele é no dia a dia. É um craque que dispensa comentários e não precisa provar mais nada para ninguém”, comentou Pablo.

Com as lesões de Igor Vinícius e Orejuela, Daniel Alves, que desde que retornou ao Brasil vinha jogando no meio-campo, voltou a ser lateral-direito. E, pelo menos para o camisa 10 são-paulino, jogar pelos lados de campo vem sendo como andar de bicicleta: impossível de esquecer. Mas, com o retorno de ambos, resta saber se Hernán Crespo irá manter a estrela em sua função de origem.

O próximo desafio do São Paulo acontece neste domingo (2), contra o Corinthians, em Itaquera, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Até lá, Crespo e seus comandados terão três dias para realizar ajustes de olho na quebra do longo tabu existente na casa alvinegra.