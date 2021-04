São Paulo de Crespo embala série de vitórias que não acontecia desde ano do último título; compare

O São Paulo segue com 100% de aproveitamento na Libertadores. Jogando em casa, o Tricolor venceu o Rentistas por 2 a 0 e chegou ao 8º jogo seguido com vitória sob o comando de Crespo. Ao todo, com o argentino à frente da equipe, são 10 vitórias, que fazem o clube paulista chegar a uma expressiva marca.

Desde 2012, o clube não conseguia uma quantidade de vitórias tão significativas. No ano do título da Copa Sul-Americana – último do clube -, o Tricolor obteve 11 vitórias consecutivas na temporada.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

De lá para cá, o máximo que o clube conseguiu depois de 2012 foi com Fernando Diniz, que já foi superado por Crespo. O ex-treinador conseguiu uma sequência de seis vitórias.

As vitórias aconteceram entre o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Na época, o comandante era Emerson Leão. Ao final do ano, Ney Franco era o treinador.

Entre 1º de março e 11 de abril, o São Paulo emendou 11 vitórias seguidas. As vítimas foram: Guaratinguetá, XV de Piracicaba, Independente Tucuruí (2 vezes), Portuguesa, Santos, Mirassol, Catanduvense, Ituano, Mogi Mirim e Bahia de Feira.





Se hoje os destaques do clube paulista são Daniel Alves, Benítez, Luciano e Pablo, na época, a equipe do Morumbi tinha outras estrelas que, hoje, brilham na Europa. Casemiro, atualmente no Real Madrid, e Lucas Moura, do Tottenham, faziam parte do elenco.

Com oito vitórias consecutivas, o São Paulo, caso vença mais quatro, ultrapassará a sequência de 2012. Até aqui, o Tricolor venceu de forma seguida: São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André, Ituano e Rentistas.



1 Relacionado

Além disso, Crespo possui outra marca importante. Desde 2004, a equipe do Morumbi não arrancava em uma temporada com tantas vitórias. Foram 10, marca já igualada em 2021.

O São Paulo volta a campo no domingo. Pelo Campeonato Paulista, o Tricolor encara o Corinthians, às 12h, na Neo Química Arena.