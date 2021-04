São Paulo: Dirigente revela qual é tamanho da dívida do clube e cita até Borré: ‘Não dá para contratar’

Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao programa de rádio “Estádio 97” revelou o tamanho da dívidia do clube do Morumbi.

E de acordo com Belmonte, a dívida do clube atualmente está em R$ 654 milhões.

“A divida é de R$ 654 milhões. Essa é a divida do São Paulo hoje. Eu estou dando um número que pode estar 10 pra baixo, 10 pra cima, a gente não fica olhando esse número todo dia. Se a gente não tomasse cuidado…”, disse Belmonte.

O diretor do time tricolor ainda citou o caso de Santos Borré, atacante do River Plate que Palmeiras, São Paulo e Grêmio foram atrás, mas não conseguiram trazer.

Palmeiras e São Paulo desistiram por conta dos altos valores, enquanto o Grêmio ouviu o “não” do colombiano na hora de fechar a negociação.

“O Borré, todo mundo quis. O pacote de 5 anos, custa mais ou menos 15 milhões de dólares. Se eu troxer o Borré eu vou botar mais 80 milhões de dívida na minha conta. O São Paulo queria ter o Borré, mas dá pra ter agora? Não dá. Se eu arrumar um investidor que queira bancar, aí eu posso pensar em tê-lo”, explicou.

Segundo apurou a ESPN, o São Paulo vai pagar até o começo da próxima semana a parcela dos salários em carteira que está em atraso com elenco. O compromisso já foi comunicado a alguns líderes do grupo tricolor, que tiveram uma conversa com a diretoria nesta quinta-feira (8).

O pagamento é referente ao parcelamento dos vencimentos de CLT que foi feito no início da pandemia de COVID-19, ainda em 2020. Ainda sob a gestão de Leco, clube e atletas acertaram que os salários seriam divididos e começariam a ser pagos em 2021.

Os valores a serem recebidos pela carteira de trabalho foram divididos em 12 vezes, e o São Paulo atrasou o pagamento da segunda parcela. Com a quitação a ser feita na próxima semana, o clube fica em dia com essa parte do combinado.

Ainda faltarão, contudo, mais dez parcelas do acordo para equalizar todos os pagamentos referentes à última temporada.

Outra pendência que o São Paulo ainda trabalha para resolver a com atletas que recebem parte dos vencimentos em direitos de imagem. Nessa categoria, o clube não efetuou nenhum pagamento entre aqueles repactuados em razão da pandemia.