São Paulo ‘esfria’ busca por zagueiro vê elenco fechado para início de temporada

A chegada de Hernán Crespo fez com que o São Paulo se movimentasse no mercado, buscando encorpar o elenco em todos os setores.

Depois de seis contratações, a diretoria do Tricolor entende que o plantel está completo, não havendo mais necessidade trazer novos reforços.

Além de fortalecer o grupo em termos de qualidade, Crespo também manifestou a vontade de ter um elenco mais recheado, com diversas opções para escalar o time. Não à toa, o clube do Morumbi fez contratações para a defesa, meio-campo e ataque, preenchendo algumas lacunas importantes.

Até o momento, o zagueiro Miranda, o lateral-direito Orejuela, o meio-campista William e os atacantes Bruno Rodrigues e Éder já foram confirmados como reforços.

O meia Benítez, apesar de ainda não ter sido oficializado, já treina normalmente com os seus companheiros no CT da Barra Funda e deve ser anunciado nos próximos dias.

O São Paulo observou o mercado e consultou a situação de alguns zagueiros que atuam pelo lado esquerdo da defesa, visto que Crespo utiliza um sistema com três defensores e possui apenas Léo como opção canhota.

No entanto, nenhuma conversa avançou, e o clube optou por desacelerar a busca por mais uma contratação.

O discurso da diretoria de futebol do Tricolor é de satisfação com o atual elenco, destacando que um reforço só desembarcará no Morumbi em uma “oportunidade de mercado”.

O departamento de scout seguirá trabalhando e filtrando jogadores interessantes no Brasil e no mundo, em busca de perfis que não comprometam o orçamento do clube.