São Paulo faz homenagem pelos 15 anos da morte de Telê Santana

No dia 21 de abril de 2006, faleceu Telê Santana, um dos maiores ídolos da história do São Paulo. A torcida se lembra de um dos maiores treinadores de todos os tempos constantemente, mas esta data é especial. Pensando nisso, o clube decidiu homenageá-lo com um vídeo gravado por Muricy Ramalho.

Também considerado um dos maiores técnicos da história do Tricolor, Muricy foi jogador de Telê e, posteriormente, seu aprendiz e auxiliar. Hoje coordenador de futebol, relembrou a convivência e principalmente os aprendizados do mestre, tanto no futebol quanto na vida.

Os títulos e ensinamentos de Telê estão eternizados no São Paulo. A torcida grita até hoje o nome do treinador que conquistou a América e o mundo duas vezes seguidas pelo clube.