São Paulo faz último treino antes de viagem para Lima; Hernanes é novidade

O São Paulo realizou na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, seu último treino antes de viajar para Lima, no Peru. O elenco se reapresentou logo cedo após a vitória no clássico contra o Palmeiras e, após o almoço, embarcou para a capital peruana, onde na próxima terça-feira encara o Sporting Cristal, pela primeira partida do Grupo E da competição.

A grande novidade no trabalho comandado por Hernán Crespo foi Hernanes. O meia trabalhou com bola normalmente com o restante do elenco pela primeira vez desde que passou a sentir dores musculares. Apesar da evolução no quadro clínico, o Profeta não foi relacionado para essa primeira partida do São Paulo na Libertadores.

Quem também não viajou para Lima foram Gabriel Sara, Igor Vinícius e Orejuela. O primeiro, assim como Hernanes, se recupera de dores musculares. Já o lateral-direito que vinha sendo titular neste início de trajetória de Hernán Crespo no clube vem se recuperando se um trauma na coxa. O colombiano, por sua vez, segue tratamento por causa de dores no joelho.

Por outro lado, o volante William, de 34 anos, foi relacionado pela primeira vez para uma partida do São Paulo. O reforço não foi inscrito no Campeonato Paulista pela falta de vagas e, por enquanto, vem se preparando exclusivamente para a Copa Libertadores.

Nesta segunda-feira o elenco Tricolor realizará a última atividade antes de estrear no torneio continental. A equipe vem de uma dura maratona de jogos no Campeonato Paulista e terá de lidar também com o desgaste da longa viagem até Lima, no Peru, para dar o pontapé inicial na competição sul-americana com o pé direito.