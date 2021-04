São Paulo fez proposta de R$ 70 mil para contratar defensor desprestigiado por Ceni no Flamengo

O São Paulo brigou durante boa parte do tempo pelo título Brasileiro da temporada passada. Tropeçou nos jogos finais, caiu muito de rendimento e terminou a competição em quarto lugar. A diretoria do clube paulista decidiu que seria preciso realizar mudanças significativas no futebol, demitiu Raí e Diniz após grande pressão e trouxe Crespo.

Para atual temporada, o Tricolor Paulista segue em busca de reforços. Recentemente, o SPFC tentou acertar com o lateral-direito João Lucas, do Flamengo. A informação é do jornalista Jorge Nicola. O São Paulo ofereceu R$ 70 mil de salário ao atleta, mas o Rubro-Negro Carioca barrou e o negócio acabou não acontecendo e Orejuela foi contratado.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



“(…) Além do Cuiabá, o Fortaleza e o São Paulo fizeram propostas pelo João. Uma pessoa próxima a ele me contou que o São Paulo chegou a oferecer empréstimo até o final do ano, com salários de R$ 70 mil por mês e opção de compra de R$ 2,5 milhões. Flamengo disse não (…)”, informou o comentarista.

Nicola também noticiou que o defensor deseja receber um projeto de carreira do Flamengo, seguido de uma valorização salarial para permanecer: “Se o Flamengo, em uma reunião marcada para esse mês de abril, oferecer uma evolução salarial e apresentar um projeto para que ele possa ser utilizado com bastante frequência, a tendência é que o João renove. Se a ideia do Flamengo for só uma prorrogação do contrato nos mesmos moldes atuais, sem dá expectativa que ele possa jogar com bastante frequência, o João não vai aceitar essa prorrogação e partir do meio do ano ficará disponível para ouvir propostas e se mudando para outro clube (…)”, disse o jornalista.

O planejamento dos cartolas são-paulinos é ter um elenco competitivo capaz de brigar por títulos e, assim, enfrentar times como Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras com a mesma qualidade e chance de levantar taças importantes.