São Paulo goleia São Caetano por 5 a 1; Daniel Alves faz pintura de falta, e Eder marca na estreia

Na retomada do Campeonato Paulista, o São Paulo goleou o São Caetano por 5 a 1 com enorme facilidade, neste sábado, no Morumbi, em partida válida pela 11ª rodada.

Esse foi o 1º desafio de uma “maratona maluca” que o Tricolor terá os próximos dias, com mais três jogos em um curto espaço de tempo: Red Bull Bragantino na segunda-feira, Guarani na quarta-feira e Palmeiras na sexta-feira – vale lembrar que o torneio ficou parado por vários dias por causa das medidas restritivas do Governo paulista.

Com o resultado, o time comandado por Hernán Crespo segue na liderança do grupo B, com 10 pontos.

Já o Azulão continua como lanterna do grupo D, com apenas 1 pontinho somado até o momento.

Em campo, o São Paulo começou arrasador e abriu 3 a 0 com apenas 30 minutos de bola rolando.

Logo aos 5, após afastada da zaga adversária, Reinaldo chutou para a área e Arboleda, bem posicionado, desviou para as redes.

Depois, aos 21, Reinaldo e Pablo fizeram ótima troca de passes e o lateral enfiou para Rodrigo Nestor, que, cara-a-cara com o goleiro, finalizou com precisão para ampliar.

Logo na sequência, aos 30, Reinaldo, sempre ele, arriscou cruzado de fora da área e acertou um chute de rara felicidade para aumentar ainda mais a conta.

O Azulão ameaçou uma reação aos 31, quando Gui Castro bateu forte da meia-lua e viu Tiago Volpi espalmar para dentro, em clara falha.

No entanto, Daniel Alves apagou o ímpeto do adversário com um lindo gol de falta.

Aos 43 minutos, o camisa 10 bateu com classe, fazendo curva por cima da barreira, e viu a bola morrer no fundo da meta da Luiz.

No 2º tempo, Crespo aproveitou para rodar seu elenco, já descansando alguns atletas antes da maratona dos próximos dias.

Com isso, saíram Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Reinaldo, Rojas e Pablo e entraram Luan, Benítez, Wellington, Eder e Vitor Bueno.

Eder, aliás, fez boa estreia e já conseguiu marcar logo em seu 1º jogo com o manto tricolor.

Aos 30 minutos, ele fez uma “tabela acidental” com o volante Charles, do São Caetano, e chutou rasteiro para fazer 5 a 1.

Nos minutos finais, Luiz ainda impediu um placar ainda mais elástico ao defender de forma impressionante uma cabeçada à queima-roupa de Vitor Bueno, na pequena área.

Daniel Alves comemora após marcar para o São Paulo sobre o São Caetano Rodrigo Corsi/FPF

São Paulo 5 x 1 São Caetano

GOLS: São Paulo: Arboleda, Rodrigo Nestor, Reinaldo, Daniel Alves e Eder São Caetano: Gui Castro

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor (Luan), Daniel Alves, Igor Gomes (Benítez) e Reinaldo (Wellington); Rojas (Eder) e Pablo (Vitor Bueno) Técnico: Hernán Crespo

SÃO CAETANO: Luiz; Warian, Lucas Dias, Carlos Alexandre e Daciel; Charles, Neto (Luizinho) e Gui Castro; Luiz Felipe (Pira), Filipe Carvalho (Fernando) e Diego Cardoso (William Amorim) Técnico: Wilson Jr.

2º gol de Arboleda em 4 jogos pelo São Paulo na temporada

1º gol de Rodrigo Nestor em 4 jogos pelo São Paulo na temporada

1º gol de Rodrigo Nestor pelo time profissional do São Paulo

1º gol de Reinaldo em 5 jogos pelo São Paulo na temporada

Gui Castro fez o 1º gol do São Caetano no Paulistão

1º gol de Daniel Alves em 5 jogos pelo São Paulo na temporada

2º gol de falta de Daniel Alves com a camisa do São Paulo

O São Paulo teve 77% de posse de bola no 1º tempo

O São Paulo finalizou 11 vezes no 1º tempo, contra 3 do São Caetano

1º gol de Eder em 1 jogo pelo São Paulo na temporada

O São Paulo terminou o jogo com 71% de posse de bola

O São Paulo finalizou 18 vezes na partida, contra 4 do São Caetano

Classificação

GRUPO B

1. São Paulo: 10

2. Ferroviária 7

3. Ponte Preta: 4

4. São Bento: 2

GRUPO D

1. Mirassol: 8

2. Guarani: 5

3. Santos: 5

4. São Caetano: 1

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Campeonato Paulista.

Segunda-feira, 12/04, 20h*, São Paulo x Red Bull Bragantino

Quarta-feira, 14/04, 20h*, São Caetano x Novorizontino

*horário de Brasília