São Paulo inicia preparação para o clássico após vitória na Libertadores

Depois de derrotar o Rentistas por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, pela Libertadores, o São Paulo já se reapresentou no CT da Barra Funda nesta sexta-feira. Agora, o foco do grupo é no clássico contra o Corinthians, que será neste domingo, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Nas atividades desta tarde, os titulares no triunfo sobre os uruguaios foram a campo apenas para um trabalho regenerativo. Já o restante do elenco realizou exercícios com bola no gramado do Centro de Treinamentos. Assim como na quinta-feira, o meia Gabriel Sara trabalhou sem restrições.

Com isso, o garoto de Cotia, que não atua desde o dia 13 de março, na derrota de 2 a 1 para o Novorizontino, pode pintar como uma novidade na lista de relacionados de Hernán Crespo. Já o atacante Éder, desfalque nos últimos dois compromissos, deve seguir fora.

A tendência é que o São Paulo entre no gramado da Neo Química Arena, onde nunca conseguiu constar três pontos, com um time misto. Isso porque, além do pouco tempo de descanso em relação ao último embate, o Tricolor tem um compromisso pela Libertadores na quarta-feira, diante do Racing, na Argentina.

No momento, o time de Crespo está na liderança do Grupo B do Paulistão, com 25 pontos. O Timão, por sua vez, está na ponta do Grupo A, com 21.