São Paulo inicia semana no CT da Barra Funda ainda com futuro indefinido

O São Paulo iniciou nesta segunda-feira mais uma semana de trabalho no CT da Barra Funda. Com o elenco completo, o técnico Hernán Crespo segue aproveitando a pré-temporada forçada pelo agravamento da pandemia no Brasil para afinar sua equipe.

Com tempo suficiente para testar os cinco reforços que desembarcaram no Morumbi recentemente, o treinador argentino vem promovendo coletivos contra times das categorias de base tricolor no intuito de manter o ritmo de jogo e competição, além de trabalhos físicos dignos de pré-temporada.

Nesta segunda-feira, os jogadores, inclusive, começaram o dia participando de um circuito físico montado pelos preparadores Alejandro Kohan e Gustavo Satto.

Depois de apenas quatro jogos sob o comando de Hernán Crespo na temporada, com direito a goleada no clássico contra o Santos, por 4 a 0, o São Paulo empolgou o torcedor. A vinda de novos nomes e as inúmeras mudanças nos bastidores do clube, incluindo o retorno de Muricy Ramalho, serviram como um sopro de esperança a muitos tricolores, ainda traumatizados com o término da última temporada e que agora aguardam ansiosamente o retorno do Paulistão, ainda mais pelo fato de o próximo jogo ser o clássico contra o Palmeiras.

Ainda sem uma definição das autorizadas sobre o prazo para o retorno das competições, resta ao São Paulo de Hernán Crespo seguir treinando e aproveitando esse tempo para entrosar cada vez mais esse “novo Tricolor”.