São Paulo inscreve mais três jogadores dos novos reforços no Paulistão; veja lista atualizada

Nesta sexta-feira (9), o São Paulo inscreveu mais três jogadores no Campeonato Paulista. São os reforços: Miranda, Eder e Benítez. Orejuela e William ficaram de fora e não poderão jogar a primeira fase do torneio.

Os dois poderão ser inscritos só nas quartas de final do estadual. Os jogadores que já saíram da equipe, como Tchê Tchê e Toró, não tiveram os nomes tirados da lista pois o regulamento da competição não deixa.

Crespo, treinador do São Paulo. (Foto: AGIF)



Com a inscrição de Miranda, Eder e Benítez, o São Paulo soma 23 nomes na lista A do torneio. Na lista B, onde estão os jogadores formados nas categorias de base do clube, estão mais oito jogadores.

São Paulo comemorando gol contra o Santos no Paulistão. (Foto: AGIF)



Confira os 26 jogadores inscritos pelo São Paulo na lista A do Paulistão:

Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto

Laterais: Igor Vinicius, Reinaldo e Léo

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, Miranda e Rodrigo Freitas

Volantes: Luan, Tchê Tchê e Liziero

Meias: Daniel Alves, Hernanes, Vitor Bueno, Igor Gomes, Benítez e Gabriel Sara;

Atacantes: Luciano, Pablo, Toró, Bruno Rodrigues, Rojas, e Eder

Confira os oito jogadores inscritos pelo São Paulo na lista B do Paulistão:

Zagueiros: Luizão e Lucas Beraldo;

Laterais: Welington e Gabriel Rodrigues;

Volante: Rodrigo Nestor;

Meia: Talles Costa;

Atacantes: Galeano e Vitinho